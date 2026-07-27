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«Давно такого не видел». Экс-чемпион UFC восхитился победой Рамазана Темирова в Абу-Даби

«Давно такого не видел». Экс-чемпион UFC восхитился победой Рамазана Темирова в Абу-Даби
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье прокомментировал победу узбекистанского бойца наилегчайшего веса (до 57 кг) Рамазана Темирова в поединке с австралийцем Стивом Эрцегом на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Стив Эрцег — Рамазан Темиров (W)
25 июля 2026, суббота. 21:00 МСК
Стив Эрцег
Окончено
KO
Рамазан Темиров

«Рамазан Темиров… Этот парень увлекает, чуваки. Кажется, я не видел бойца из 57 кг с такой мощью уже очень давно. И у него есть не только сила, но и вера в свою силу. Этот парень верит, что снесёт вам голову. И он сделал это со Стивом Эрцегом, который является хорошим бойцом. Он уничтожил его в первом раунде, это был настоящий нокаут. Не нокдаун, который привёл к остановке. Он его вырубил. В первом раунде. В 57 кг. Этот парень – захватывающий. Если он продолжит так драться, то станет настоящей проблемой для любого в дивизионе», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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