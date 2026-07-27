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Стали известны сроки следующего боя Мурата Гассиева

Стали известны сроки следующего боя Мурата Гассиева
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Чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев может выступить в конце года. Об этом сообщил менеджер боксёра Антон Кадушин.

«Переговоры по следующему бою начнутся в сентябре. Точно могу сказать — мы готовы драться в конце года. Так мы планируем», — приводит слова Кадушина ТАСС.

Мурату Гассиеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2011 году, в 2016-м стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – объединённым чемпионом. С 2020 года выступает в супертяжёлом весе.

Ранее стало известно, что одним из соперников Гассиева может стать чемпион WBC Агит Кабайел.

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