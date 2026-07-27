Кормье отреагировал на пятую подряд победу Вальтера Уокера в UFC, одержанную приёмом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье прокомментировал победу бразильского бойца тяжёлого веса (до 120 кг) Вальтера Уокера над американцем Томасом Петерсоном, поединок с которым состоялся на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Вальтер Уокер выиграл ещё одним приёмом. Это забавно, в какой-то степени, но и безумно, потому что у него получается делать это, снова и снова. Вальтер Уокер уже не просто забавный парень, который выигрывает приёмами, он становится реальным претендентом. И это потрясающе», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.