Кормье отреагировал на пятую подряд победу Вальтера Уокера в UFC, одержанную приёмом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье прокомментировал победу бразильского бойца тяжёлого веса (до 120 кг) Вальтера Уокера над американцем Томасом Петерсоном, поединок с которым состоялся на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).
UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Вальтер Уокер (W) — Томас Петерсен
25 июля 2026, суббота. 18:55 МСК
Вальтер Уокер
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Томас Петерсен
«Вальтер Уокер выиграл ещё одним приёмом. Это забавно, в какой-то степени, но и безумно, потому что у него получается делать это, снова и снова. Вальтер Уокер уже не просто забавный парень, который выигрывает приёмами, он становится реальным претендентом. И это потрясающе», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.
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