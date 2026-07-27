15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион: Спенс превосходил Тима Цзю, но проиграл из-за настроя

Экс-чемпион: Спенс превосходил Тима Цзю, но проиграл из-за настроя
Комментарии

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия прокомментировал поражение бывшего соперника соотечественника Эррола Спенса-младшего в поединке с австралийцем Тимом Цзю, состоявшемся 26 июля в Сиднее (Австралия).

Напомним, Спенс уступил единогласным судейским решением по итогам 12 раундов (118-110, 117-111, 117-111).

«Простой — это отвратительно. Спенс проиграл тому, кого превосходил, потому что его настрой не позволил вернуться на чемпионский уровень. Навыки — это плюс, но именно настрой делает вас чемпионом», — написал Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Теренс Кроуфорд отреагировал на решение Спенса завершить карьеру.

Материалы по теме
Теренс Кроуфорд отреагировал на решение Эррола Спенса завершить карьеру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android