Экс-чемпион: Спенс превосходил Тима Цзю, но проиграл из-за настроя

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия прокомментировал поражение бывшего соперника соотечественника Эррола Спенса-младшего в поединке с австралийцем Тимом Цзю, состоявшемся 26 июля в Сиднее (Австралия).

Напомним, Спенс уступил единогласным судейским решением по итогам 12 раундов (118-110, 117-111, 117-111).

«Простой — это отвратительно. Спенс проиграл тому, кого превосходил, потому что его настрой не позволил вернуться на чемпионский уровень. Навыки — это плюс, но именно настрой делает вас чемпионом», — написал Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Теренс Кроуфорд отреагировал на решение Спенса завершить карьеру.