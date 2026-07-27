Эдмонд Худоян поделился ожиданиями от чемпионата России по боксу — 2026 в Саранске

Шестикратный чемпион России Эдмонд Худоян поделился ожиданиями от предстоящего первенства страны, которое пройдёт с 27 августа по 4 сентября в Саранске.

«Никого из лидеров сборной не освобождают от чемпионата России, так что я приму участие в главном турнире страны. Надеюсь выиграть чемпионат России, побить свой рекорд, стать уже семикратным чемпионом, догнать нашего уже тренера сборной России Андрея Замкового, который восемь раз выигрывал.

От чемпионата жду самые положительные эмоции, хорошую конкуренцию, надеюсь показать классный бокс, удивить болельщиков. Конечно, мои достижения на международной арене добавляют уверенность, но и придают волнение. Мне надо удержать свои позиции лидерские, показать себя с лучшей стороны, чем-то удивить, улучшить свои результаты, наверное, вот этим.

Иногда хочется отбросить в сторону заслуги и просто сконцентрироваться и готовиться к чемпионату России, ставить новые цели, задачи. После Дубая прошло много времени, я выступал в профессиональном боксе, провел два боя, но это уже другой вид спорта, там и дистанция длиннее, и подготовка другая. Так что чемпионат России для меня — возможность вернуться, почувствовать ринг, посмотреть всех соперников и уже на каждый бой вот настраиваться, идти по сетке вперёд, к медалям, высшим достижениям», — приводит слова Худояна пресс-служба Федерации бокса России.