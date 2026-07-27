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Менеджер Евлоева отреагировал на слухи о бое россиянина с Волкановски

Менеджер Евлоева отреагировал на слухи о бое россиянина с Волкановски
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Али Абдель-Азиз, менеджер первого номера рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Мовсара Евлоева, отреагировал на слухи об организации поединка россиянина с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски.

«Большие новости про Мовсара. Скоро», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Великобритания), Евлоев победил большинством судейских голосов британца Лерона Мёрфи.

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