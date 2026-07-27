Хавьер Мендес: Усман Нурмагомедов победит всех в UFC

Хавьер Мендес, тренер чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) Усмана Нурмагомедова, высказался о перспективах россиянина в UFC.

«Считаю, что он составит конкуренцию любому, каждому. Как по мне, он победит их всех. Это моё мнение. Усман победит всех. Не вижу причин, почему он не смог бы победить кого-либо из них. Единственный, кого он не побьёт, это его спарринг-партнёр [Ислам Махачев], но он перешёл в полусредний вес», — приводит слова Мендеса издание Heavy Sports.

Напомним, 31 июля на турнире PFL в Нью-Йорке, США, Нурмагомедов проведёт защиту титула с американцем Арчи Колганом.

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