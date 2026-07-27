Камил Гаджиев оценил шансы Евлоева в бою с Волкановски

Промоутер Камил Гаджиев высказался об ожидаемом поединке за титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым, который может состояться осенью.

«Если бы Евлоев работал чисто на результат, сегодня считал бы его фаворитом. Но в предыдущем поединке я обратил внимание, что Мовсар решил добавить зрелищности, бой был очень равным. Он много дрался в стойке, и этот бой оставил вопросы. Думаю, в поединке с Волкановски Мовсар будет всё-таки более прагматичным и станет всё время переводить вниз. В то же время если Волкановски будет в хорошей форме, шансы абсолютно равны», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.