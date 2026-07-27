«Хорошо попал». Гуськов рассказал о переломном моменте в бою с Анкалаевым

Девятый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) узбекистанец Богдан Гуськов прокомментировал поражение в поединке с бывшим чемпионом россиянином Магомедом Анкалаевым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби, ОАЭ.

«В первом раунде он мидл-кик хорошо попал по руке моей правой, чуть нервы перебил. У меня правая рука не то, чтобы отключилась, я по ней ток хапнул, чуть-чуть сбило меня, не смог своё главное оружие применять в каких-то моментах. Во втором раунде думал, сейчас чуть-чуть отпустит — и не отпустило», — сказал Богдан Гуськов в интервью YouTube-каналу Namys Fighting.