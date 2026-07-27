15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев — о подготовке к бою с Гарри: приходится очень много бегать

Махачев — о подготовке к бою с Гарри: приходится очень много бегать
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев высказался о подготовке к поединку с ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Мне приходится очень много бегать в этом лагере, потому что мне нужно будет преследовать его. Слишком много бегает. Знаю о его плане. Мы смотрели его бои. У него один и тот же стиль. Постараюсь поймать его, повалить и сделать то же, что и с предыдущими соперниками», — приводит слова Махачева издание MMA Fighting.

Ранее бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли дал прогноз на бой Махачев — Гарри.

Материалы по теме
Шон О’Мэлли дал прогноз на бой Махачев — Гарри

Видео: в чём Махачев круче Хабиба.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android