Махачев — о подготовке к бою с Гарри: приходится очень много бегать

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев высказался о подготовке к поединку с ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Мне приходится очень много бегать в этом лагере, потому что мне нужно будет преследовать его. Слишком много бегает. Знаю о его плане. Мы смотрели его бои. У него один и тот же стиль. Постараюсь поймать его, повалить и сделать то же, что и с предыдущими соперниками», — приводит слова Махачева издание MMA Fighting.

Ранее бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли дал прогноз на бой Махачев — Гарри.

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