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«Папа, ты победил?» Стив Гарсия рассказал о разговоре с сыном после поражения

«Папа, ты победил?» Стив Гарсия рассказал о разговоре с сыном после поражения
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Американский боец UFC Стив Гарсия рассказал, что самым тяжёлым после первого поражения за четыре года для него стал разговор с маленьким сыном. Боец уступил бразильцу Диего Лопесу на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Диего Лопес (W) — Стив Гарсия
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Диего Лопес
Окончено
KO
Стив Гарсия

«Когда вернулся домой, сын спросил меня: «Папа, ты победил?» За последние четыре года я не проигрывал, поэтому он даже не знает, что такое поражение для папы. Я ответил: «Нет, папа не победил». И он заплакал. Это просто разбило меня. Было очень больно.

Сказал ему: «Помнишь, когда мы играем в видеоигры? Иногда я специально не поддаюсь тебе, потому что ты должен научиться проигрывать. И если ты проигрываешь, что папа всегда тебе говорит?» Он ответил: «Попробуй ещё раз». Именно так. Теперь папе тоже нужно попробовать ещё раз», — приводит слова Гарсии портал MMA Fighting.

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