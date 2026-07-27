«Папа, ты победил?» Стив Гарсия рассказал о разговоре с сыном после поражения

Американский боец UFC Стив Гарсия рассказал, что самым тяжёлым после первого поражения за четыре года для него стал разговор с маленьким сыном. Боец уступил бразильцу Диего Лопесу на турнире в Белом доме.

«Когда вернулся домой, сын спросил меня: «Папа, ты победил?» За последние четыре года я не проигрывал, поэтому он даже не знает, что такое поражение для папы. Я ответил: «Нет, папа не победил». И он заплакал. Это просто разбило меня. Было очень больно.

Сказал ему: «Помнишь, когда мы играем в видеоигры? Иногда я специально не поддаюсь тебе, потому что ты должен научиться проигрывать. И если ты проигрываешь, что папа всегда тебе говорит?» Он ответил: «Попробуй ещё раз». Именно так. Теперь папе тоже нужно попробовать ещё раз», — приводит слова Гарсии портал MMA Fighting.