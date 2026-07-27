Кадыров — о ситуации с Вагаевым: за спиной выдавливают перспективного спортсмена

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал UFC после победы российского бойца Абубакара Вагаева на турнире UFC Fight Night.

«В UFC, как и в других спортивных иностранных организациях, сегодня важную роль играет политика интересов. К сожалению. Могут отменить красную карточку, могут протащить своих спортсменов и даже целые команды. Мы это прекрасно видим.

Абубакар Вагаев, чемпион лиги ACA, недавно победивший в бою на турнире UFC Fight Night, должен был выступать в своей рабочей весовой категории. Однако этот бой сорвался, Абубакару предложили участвовать либо в категории 77 кг (для чего ему надо было скинуть целых 20 кг!), либо не участвовать вовсе и ждать другого поединка через несколько месяцев. С виду может показаться, что это простой спортивный текучий процесс, но всё далеко не так. За дилеммой, перед которой оказался Абубакар, стояли некие личности, которые только на словах «наши», а за спиной выдавливают перспективного спортсмена. Я всегда называю вещи своими именами и привык говорить правду, но в этот раз не буду упоминать имена отщепенцев. Всему своё время.

Абубакар Вагаев — парень сильной воли и характера, чистокровный чеченец, который, несмотря на такие жёсткие и почти невыполнимые условия (из-за которых он либо должен был отказаться, либо согласиться и проиграть), смог «сделать» вес и победил в трудном поединке. Его выступление заслуживает искреннего спортивного уважения. Я поздравляю своего дорогого БРАТА с этой победой! Абубакар, тебе предстоит быть на 10 голов выше соперников, потому что UFC — это не только про спорт, но и про политические и личные интересы», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.