15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кадыров — о ситуации с Вагаевым: за спиной выдавливают перспективного спортсмена

Кадыров — о ситуации с Вагаевым: за спиной выдавливают перспективного спортсмена
Комментарии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал UFC после победы российского бойца Абубакара Вагаева на турнире UFC Fight Night.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Сайгид Изагахмаев — Абубакар Вагаев (W)
25 июля 2026, суббота. 19:15 МСК
Сайгид Изагахмаев
Окончено
UD
Абубакар Вагаев

«В UFC, как и в других спортивных иностранных организациях, сегодня важную роль играет политика интересов. К сожалению. Могут отменить красную карточку, могут протащить своих спортсменов и даже целые команды. Мы это прекрасно видим.

Абубакар Вагаев, чемпион лиги ACA, недавно победивший в бою на турнире UFC Fight Night, должен был выступать в своей рабочей весовой категории. Однако этот бой сорвался, Абубакару предложили участвовать либо в категории 77 кг (для чего ему надо было скинуть целых 20 кг!), либо не участвовать вовсе и ждать другого поединка через несколько месяцев. С виду может показаться, что это простой спортивный текучий процесс, но всё далеко не так. За дилеммой, перед которой оказался Абубакар, стояли некие личности, которые только на словах «наши», а за спиной выдавливают перспективного спортсмена. Я всегда называю вещи своими именами и привык говорить правду, но в этот раз не буду упоминать имена отщепенцев. Всему своё время.

Абубакар Вагаев — парень сильной воли и характера, чистокровный чеченец, который, несмотря на такие жёсткие и почти невыполнимые условия (из-за которых он либо должен был отказаться, либо согласиться и проиграть), смог «сделать» вес и победил в трудном поединке. Его выступление заслуживает искреннего спортивного уважения. Я поздравляю своего дорогого БРАТА с этой победой! Абубакар, тебе предстоит быть на 10 голов выше соперников, потому что UFC — это не только про спорт, но и про политические и личные интересы», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Кавказское дерби» — за командой Чимаева. Вагаев успешно дебютировал в UFC
«Кавказское дерби» — за командой Чимаева. Вагаев успешно дебютировал в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android