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Чемпион мира Санжар Ташкенбай возглавит вечер бокса в Астане в Международный день бокса

Чемпион мира Санжар Ташкенбай возглавит вечер бокса в Астане в Международный день бокса
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Чемпион мира Санжар Ташкенбай (59-0-12, 3 КО) выступит в главном событии вечера в рамках Международного дня бокса, который пройдёт в Астане 28 августа 2026 года. Организаторами мероприятия выступают Международная ассоциация бокса (IBA) и NOMAD Fighting. В карде также примут участие другие боксёры Казахстана и профессиональные бойцы.

Двухдневное празднование начнётся 27 августа с интерактивного боксёрского фестиваля. Посетители смогут посетить официальную церемонию взвешивания, дуэли взглядов, пресс-конференцию, открытые тренировки бойцов, а также фан-зоны и развлекательные мероприятия.

Основное событие состоится 28 августа и включит 10 поединков, в которых будут представлены традиционный профессиональный бокс и другие форматы соревнований. Помимо Санжара Ташкенбая, в карде заявлены двукратный чемпион мира по боксу Сакен Бибасынов (2-0, 1 КО) и первый экс-чемпион AMC Fight Nights Global Жалгас Жумагулов (1-0).

Дополнительные бойцы будут объявлены в ближайшие недели.

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