Никита Крылов обратился к болельщикам после поражения от Уиттакера на UFC 329

Российский боец UFC Никита Крылов высказался после поражения техническим нокаутом от Роберта Уиттакера в третьем раунде на турнире UFC 329, который прошёл 12 июля в Лас-Вегасе.

«Если вы болели за меня пару недель назад и огорчились, я вас могу понять. Сам огорчился ещё больше. У нас тут не футбол, от того, как ты подерёшься, зависит и твоё здоровье, и твои деньги. Так что не сомневайтесь, мои поражения для меня ощущаются болезненнее, чем для любого, кто меня поддерживает.

Тем не менее очень ценю всех, кто смотрит мои бои, желая победы. Мои извинения за то, что вы пережили не самые лучшие эмоции в тот вечер. Я всю карьеру дерусь с хорошими соперниками, их сложно побеждать. Иногда получается, иногда нет. Сам точно знаю, что делаю много работы, чтобы результат был другим, но из 20-24 бойцов, приехавших на турнир, ровно половина уезжает с него проигравшими.

Я бы мог просто написать «плевать на хейтеров», но мне куда важнее люди, которые меня поддерживают, диалог с ними. Я здоров, продолжаю тренироваться и драться в UFC. Спасибо, если вы всё ещё со мной», — написал Никита в социальной сети.