Богдан Гуськов — о поражении от Магомеда Анкалаева: ни о чём не жалею

Девятый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) узбекистанец Богдан Гуськов обратился к фанатам после поражения от Магомеда Анкалаева в главном бою UFC Fight Night 282, который прошёл в Абу-Даби.

«Как и обещал, маленький видеокомментарий по поводу моего боя. Не хотел бы, чтобы это выглядело каким-то оправданием. Просто мои мысли, не более. Первое. Понимаю, что это был огромный шанс для меня подраться в следующем бою за титул. Также это был огромный риск, так как весь лагерь я прошёл совсем на другого соперника. Был правша, больше ударник, три раунда. А получилось так, что левша, пять раундов и универсальный боец — совсем кардинально другой стиль, так скажем.

Но жалею ли я о чём-то? Нет, ни о чём не жалею. Если бы заранее знать результат, я, конечно, опять ввязался бы в эту движуху. Потому что многое для себя понял. Принимаю это как вызов для дальнейших действий, как огромный опыт, который не купишь ни за какие деньги.

По поводу рисков. Да, где-то я мог больше рискнуть и пойти вперёд. Но видел, что Мага меня выцеливает — и просто взять, дёрнуться, броситься на него… Я пытался его больше поймать и хотел работать вторым номером. Встретились два контрпанчера. Так оно бывает. Скучный бой — согласен. Много пишут, вижу эти комментарии. Но, опять же, это была не война, а именно более шахматная партия. Так что кого немножко в этом плане разочаровал, сильно не разочаровывайтесь.

Мы продолжаем двигаться вперёд, друзья мои. Спасибо вам огромное за поддержку, за то, что вы рядом, за то, что продолжаете писать мне комментарии, продолжаете меня поддерживать. Это реально даёт огромную мотивацию для дальнейших движений, потому что без вас этого спорта вообще бы не было. Я это много раз говорил. Так что это совсем не конец. Всё будет дальше, вы всё увидите. Будут хорошие рубки, будут и красивые тактические бои. Всё, всех крепко обнял. На связи», — сказал Богдан в видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале.