Анкалаев — о критике боя с Гуськовым: от меня не зависело, скучный бой получился или нет

Российский боец UFC Магомед Анкалаев прокомментировал критику в адрес поединка с Богданом Гуськовым, который возглавил UFC Fight Night 282 в Абу-Даби. Бой завершился победой Анкалаева техническим нокаутом в пятом раунде, но вызвал недовольство публики.

«Это от меня не зависело, скучный бой получился или нет. Я шёл вперёд, хотел боя, но так получилось, что соперник начал работать вторым номером, постоянно убегать. Потом я решил пойти в борьбу и завершить бой», — сказал Анкалаев в видео, которое опубликовал канал Red Corner MMA в социальной сети Х.

Анкалаеву 34 года. Он является бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе, а также пятым чемпионом UFC из России. Дебютировал в промоушене Даны Уайта в 2018 году, когда проиграл шотландцу Полу Крэйгу удушающим приёмом.