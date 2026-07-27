Конор Макгрегор пошутил, что напитки ему носит двойник экс-президента США Джо Байдена

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в социальной сети опубликовал пост с видео, на котором официант, по мнению Макгрегора, похожий на президента США Джо Байдена, подаёт ему напитки.

«Он вернулся в своей лучшей форме, только с Mac Energy! Пожалуйста, Джо», — подписал видео Макгрегор, отметив свой бренд энергетических напитков.

12 июля Макгрегор уступил Максу Холлоуэю техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде. Бой состоялся на турнире на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США. Ранее сам Макгрегор призвал признать этот поединок несостоявшимся.

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