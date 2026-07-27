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Магомед Анкалаев — о Пауло Косте: если он готов идти вперёд, мы его ждём

Магомед Анкалаев — о Пауло Косте: если он готов идти вперёд, мы его ждём
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Российский боец UFC Магомед Анкалаев прокомментировал слова бразильца Пауло Косты, который раскритиковал поединок Анкалаева с Богданом Гуськовым и заявил, что готов привнести интерес в полутяжёлый вес.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
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— Что ответил бы Паулу Косте, который сказал, что это тоже скучный бой, что он скоро наведёт шороху, привнесёт какую-то заинтересованность и так далее?
— Ну, мне всегда будет интересно. Коста на своём месте не показывал ничего, сейчас поднялся, выиграл один бой и громко кричит. Думаю, если он готов идти вперёд, мы его ждём. Если он собирается так же убегать, скакать, не вижу смысла с ним драться. Это от меня не зависело, — сказал Анкалаев в интервью для Red Corner MMA в социальной сети Х.

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