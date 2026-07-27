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Ислам Махачев — о бое с Ианом Гарри: у нас 2-0, теперь будет 3-0

Ислам Махачев — о бое с Ианом Гарри: у нас 2-0, теперь будет 3-0
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке с ирландцем Ианом Гарри, который многие сравнивают с противостоянием Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иан Гарри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иан Гарри

«Это просто обычный соперник, ничего между странами нет, но всё же. У нас 2-0, теперь будет 3-0», — сказал Махачев в интервью изданию MMA Fighting.

Исламу Махачеву 34 года. Уроженец Дагестана становился чемпионом России и мира по боевому самбо, с 2010 года выступает по правилам MMA. Дебютировал в UFC в 2015-м. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м стал чемпионом в полусреднем весе.

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