15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даррен Тилл проведёт бой с Йоэлем Ромеро на турнире BKFC в Манчестере

Даррен Тилл проведёт бой с Йоэлем Ромеро на турнире BKFC в Манчестере
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл проведёт второй поединок в карьере по правилам кулачных боёв. Его соперником станет серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро.

Поединок возглавит турнир BKFC 94, который состоится 26 сентября на арене AO Arena в Манчестере, Великобритания. Бой пройдёт в промежуточной весовой категории до 190 фунтов (86,2 кг).

Тилл дебютировал в BKFC в мае 2026 года. Несмотря на нокдаун в первом раунде, британец сумел нокаутировать Аарона Чалмерса. Ромеро, в свою очередь, впервые выступил в BKFC в 2025 году, одержав победу нокаутом. Затем кубинец потерпел спорное поражение решением судей в другом промоушене на турнире в России.

Ожидается, что остальные поединки турнира BKFC 94 будут объявлены в ближайшие недели.

Может быть интересно:
Мы увидим бой худших версий Джошуа и Фьюри. И это печально для бокса
Мы увидим бой худших версий Джошуа и Фьюри. И это печально для бокса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android