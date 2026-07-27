Даррен Тилл проведёт бой с Йоэлем Ромеро на турнире BKFC в Манчестере

Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл проведёт второй поединок в карьере по правилам кулачных боёв. Его соперником станет серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро.

Поединок возглавит турнир BKFC 94, который состоится 26 сентября на арене AO Arena в Манчестере, Великобритания. Бой пройдёт в промежуточной весовой категории до 190 фунтов (86,2 кг).

Тилл дебютировал в BKFC в мае 2026 года. Несмотря на нокдаун в первом раунде, британец сумел нокаутировать Аарона Чалмерса. Ромеро, в свою очередь, впервые выступил в BKFC в 2025 году, одержав победу нокаутом. Затем кубинец потерпел спорное поражение решением судей в другом промоушене на турнире в России.

Ожидается, что остальные поединки турнира BKFC 94 будут объявлены в ближайшие недели.