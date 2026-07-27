Шон Стрикленд: если бы не бои, я бы стал серийным убийцей

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд заявил, что занятия единоборствами, возможно, спасли его от того, чтобы стать серийным убийцей.

«Это реально изменило мою жизнь — тренировки и возможность выплёскивать злость. Если бы не бои, чувак… Всегда говорю: «О, я бы стал…» Нет, я бы стал серийным убийцей. Правда думаю, что просто убил бы кого-нибудь на улице и оказался бы в тюрьме. Меня бы поместили в психиатрическое учреждение на всю оставшуюся жизнь.

Это не была бы какая-то романтическая история. Я бы просто был злым, совершил бы какой-нибудь ужасный поступок, а потом меня бы навсегда закрыли в учреждении. Вышел бы, совершил бы ещё один ужасный поступок — и меня бы снова отправили туда на всю жизнь. Вот таким был бы мой путь, если бы не драки. Просто бесконечная череда госпитализаций и изоляции», — сказал Стрикленд в интервью для Shawn Ryan Show.