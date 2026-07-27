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«Последний танец». Конор Макгрегор намекнул на возвращение летом 2027 года

«Последний танец». Конор Макгрегор намекнул на возвращение летом 2027 года
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор намекнул на своё возвращение в октагон летом 2027 года.

«То, что должно было стать избиением поколения, теперь сбрасывается. IFW 2027. Последний танец», — написал Макгрегор в социальной сети.

Под IFW подразумевается International Fight Week — ежегодное мероприятие UFC, которое традиционно проходит в июле. Именно на этом событии Макгрегор провёл реванш с Максом Холлоуэем 11 июля 2026 года. Бой завершился уже на 69-й секунде после того, как ирландец неудачно приземлился после прыжкового удара ногой и порвал переднюю крестообразную связку и мениск правого колена.

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