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«Сильно вырос на спаррингах с Махачевым». Хабиб оценил дебютную победу Зайнукова в UFC

«Сильно вырос на спаррингах с Махачевым». Хабиб оценил дебютную победу Зайнукова в UFC
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о дебютном бое российского бойца Магомеда Зайнукова в UFC, который прошёл на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Дамиан Ржепецки — Магомед Зайнуков (W)
25 июля 2026, суббота. 20:20 МСК
Дамиан Ржепецки
Окончено
UD
Магомед Зайнуков

«За последние три-четыре года Магомед проделал огромную работу. Очень много пахал и ждал своего момента. И стоит отметить, что на спаррингах с Исламом [Махачевым] он очень сильно вырос, это многим начинающим на заметку. Если вы хотите стать лучшим, должны выдерживать тяжёлую работу с лучшими», — написал Нурмагомедов в социальной сети.

На минувших выходных Зайнуков победил поляка Дамиана Ржепецки единогласным решением судей в своём дебютном бою в организации.

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