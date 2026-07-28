«Сильно вырос на спаррингах с Махачевым». Хабиб оценил дебютную победу Зайнукова в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о дебютном бое российского бойца Магомеда Зайнукова в UFC, который прошёл на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби.

«За последние три-четыре года Магомед проделал огромную работу. Очень много пахал и ждал своего момента. И стоит отметить, что на спаррингах с Исламом [Махачевым] он очень сильно вырос, это многим начинающим на заметку. Если вы хотите стать лучшим, должны выдерживать тяжёлую работу с лучшими», — написал Нурмагомедов в социальной сети.

На минувших выходных Зайнуков победил поляка Дамиана Ржепецки единогласным решением судей в своём дебютном бою в организации.