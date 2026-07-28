Шон Стрикленд рассказал, как чуть не выстрелил себе в голову, играя в русскую рулетку

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд рассказал, как едва не застрелился, играя в русскую рулетку. По словам бойца, его девушка Джеки в буквальном смысле спасла ему жизнь.

«Мы крутились где-то на 38-й улице, а я просто крутил барабан револьвера. Всё время разговаривал с ней. Девушку звали Джеки. Спасибо, Джеки, ты спасла мне жизнь. Я крутил барабан, вставил один патрон и буквально зациклился на мысли сыграть в русскую рулетку. И до сих пор, чувак, когда вспоминаю это, у меня мурашки по коже.

Я говорил ей: «Мне кажется, должен это сделать». А она отвечала: «Шон, нет, не делай этого, не надо». А я думал: «Ну каковы шансы? Один к шести. Неплохие шансы, я готов их принять». Приставил револьвер к голове. Курок ещё не был взведён, это был револьвер двойного действия. Я сидел и пытался себя настроить: «Давай. Нет, не делай этого. Ты что, трус?» Хотя внешне продолжал разговаривать с ней, внутри меня буквально захлёстывали адреналин и дофамин. Всё это просто переполняло мозг, мне это, чёрт возьми, нравилось. Когда ты зависим от адреналина, тебя буквально накрывает этими химическими всплесками.

И вот я взвёл курок. В этот момент она разрыдалась, выхватила у меня револьвер и сказала: «Шон, никогда больше так не делай. Если ты это сделаешь, я уйду от тебя». А я ответил: «Давай просто посмотрим, что было бы». Она открыла барабан… И оказалось, что я буквально собирался выстрелить себе в голову. Чувак… Она в буквальном смысле спасла мне жизнь.

Но не знаю почему… Каждый раз, когда рядом оказывается револьвер, не могу перестать думать об этом. Я зацикливаюсь. Будто это игра, которую так и не закончил. Если рядом револьвер, во мне словно остаётся ощущение незавершённости. Какая-то часть меня до сих пор хочет сделать всего один спуск. Всего один чёртов спуск», — сказал Стрикленд в интервью для Shawn Ryan Show.