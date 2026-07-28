Тим Цзю отреагировал на решение Спенса завершить карьеру после боя с ним

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю прокомментировал решение американца Эррола Спенса-младшего завершить карьеру после поединка с ним.

Напомним, бой состоялся 26 июля в Сиднее (Австралия) и завершился победой Цзю единогласным судейским решением по итогам 12 раундов (118-110, 117-111, 117-111).

«Наслаждайся пенсией, чемпион», – написал Цзю в социальных сетях.

Эрролу Спенсу 36 лет. Американец, участник Олимпиады – 2012, дебютировал как профессионал в 2012 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), в 2019-м – объединённым чемпионом.

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