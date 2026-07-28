Дана Уайт высказался о возможности подписания Джервонты Дэвиса в Zuffa Boxing

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о возможности подписания непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Джервонты Дэвиса в свой боксёрский промоушен Zuffa Boxing.

«Мне очень нравится Дэвис. Я действительно его поклонник. Мы уже общались с его командой. Но, насколько я понимаю, в ближайшее время он не планирует проводить бои», – приводит слова Уайта издание MMA Fighting.

Джервонте Дэвису 31 год. Американец выступает как профессионал с 2013 года, в 2017-м стал чемпионом мира во втором полулёгком весе (до 59 кг), в 2018-м – двукратным чемпионом во втором полулёгком весе, в 2019-м – чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), в 2021-м – чемпионом в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).