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Глава UFC объяснил, в чём Майкл Джордан схож с легендарным бойцом ММА

Глава UFC объяснил, в чём Майкл Джордан схож с легендарным бойцом ММА
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Президент и генеральный директор лиги UFC (Ultimate Fighting Championship) Дана Уайт рассказал, в чём видит схожесть между легендарным игроком НБА Майклом Джорданом и бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе Джоном Джонсом.

«Во многих из тех поединков, в которых Джон побеждал, этот парень не очень хорошо относился к самому себе перед этими боями. И когда слышишь подобные истории о Майкле Джордане, которого я, между прочим, обожаю… Просто вспомните про то, как на Олимпиаде в Барселоне он вместе с Баркли, Дэвидом Робинсоном и Чаком Дэйли отыграли 18 лунок в гольфе. После этого парни сказали ему, что уходят, а он им ответил: «Я сыграю ещё 18 лунок». Те же ему сказали: «Что ты, чёрт возьми, несёшь?!»

Когда же Джордан покинул спорт, стали появляться истории про Джона Джонса, который вытворял всякую дичь, а потом выходил и избивал до полусмерти первоклассных бойцов, которые упорно тренировались ради победы над ним», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.

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