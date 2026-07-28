Жорж Сен-Пьер ответил, ради боя против какой легенды ММА решил бы возобновить карьеру

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер заявил, что был бы готов возобновить карьеру в смешанных единоборствах только ради боя с экс-обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Если бы я вернулся только на один бой, то это был бы именно поединок против Хабиба. У меня бы, по сути, не было выбора. Не знаю, верил бы я в глубине души, что выиграю этот бой. Но я бы это сделал. Я бы принял этот вызов», — приводит слова Сен-Пьера портал ActuMMa.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.