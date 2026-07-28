Уиттакер: полутяжёлый вес — это шведский стол. Хочу вернуться в клетку до конца года

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в средней весовой категории (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер рассказал, что воодушевлён переходом в полутяжёлый вес, отметив желание вновь подраться в этом году с более рейтинговым соперником.

«Мне кажется, что сейчас полутяжёлый вес представляет собой настоящий шведский стол. Я хочу встретиться с парнями из топ-5, быстро подняться в рейтинге. Я не собираюсь драться вечно. Хочу войти в топ, чтобы проверить себя в боях с лучшими. Теперь, когда я вхожу в рейтинг, мне хотелось бы подраться с любым бойцом, кто стоит выше. И я хотел бы вернуться в клетку до конца года», — приводит слова Уиттакера портал ActuMMa.