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Уиттакер: полутяжёлый вес — это шведский стол. Хочу вернуться в клетку до конца года

Уиттакер: полутяжёлый вес — это шведский стол. Хочу вернуться в клетку до конца года
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Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в средней весовой категории (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер рассказал, что воодушевлён переходом в полутяжёлый вес, отметив желание вновь подраться в этом году с более рейтинговым соперником.

«Мне кажется, что сейчас полутяжёлый вес представляет собой настоящий шведский стол. Я хочу встретиться с парнями из топ-5, быстро подняться в рейтинге. Я не собираюсь драться вечно. Хочу войти в топ, чтобы проверить себя в боях с лучшими. Теперь, когда я вхожу в рейтинг, мне хотелось бы подраться с любым бойцом, кто стоит выше. И я хотел бы вернуться в клетку до конца года», — приводит слова Уиттакера портал ActuMMa.

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