«Он — будущее бокса». Усик — о непобеждённом британце

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе (до 120 кг) украинец Александр Усик с восхищением высказался в адрес 21-летнего непобеждённого обладателя титулов WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе соотечественника Мозеса Итаумы.

«Итаума для меня особенный парень. Мозес очень спокоен до и после поединков. Никаких оскорблений. Только тренировки. Он будущее бокса», — приводит слова Усик портал Boxing News.

Мозес имеет в своём профессиональном рекорде 14 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и не имеет ни одного поражения. В качестве профи британский боксёр дебютировал в январе 2023 года. Итаума также входил в национальную команду Великобритании по боксу, став чемпионом мира среди молодёжи до 19 лет (2022) и трёхкратным чемпионом Европы среди молодёжи и юниоров (2018, 2019, 2022).