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Умар Саламов проведёт следующий бой в августе в Чечне против камерунца

Умар Саламов проведёт следующий бой в августе в Чечне против камерунца
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31-летний действующий чемпион по версии WBO International в полутяжёлом весе россиянин Умар Саламов (32-2, 24 KO) проведёт следующий бой против камерунца Ролли Ламбера Фогума (20-4-1, 16 KO) в Грозном (Чечня). Об этом информирует PR-агентство «Спортивный медиа-консалтинг».

В последнем поединке, который состоялся 27 февраля, Саламов нокаутировал во втором раунде представителя Камеруна Херберта Матову. В данный момент Умар проводит сборы в высокогорном Терсколе (Кабардино-Балкария). В качестве профессионала Саламов дебютировал в 2012 году.

Фогум начал профессиональную карьеру в боксе в 2014 году. В мировом рейтинге Фогум занимает 76-ю строчку среди крузервейтов и вторую — среди боксёров Камеруна.

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