15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стрикленд: в Дагестане и Бразилии люди живут как короли на деньги с боёв в UFC

Стрикленд: в Дагестане и Бразилии люди живут как короли на деньги с боёв в UFC
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд раскритиковал гонорары в престижнейшей организации мира.

«Бои – полный отстой, если говорить о деньгах. Большинство бойцов нищие. Допустим, ты побеждаешь и получаешь $ 20 тыс. за бой. После этого ты отдаёшь долю менеджеру, выплачиваешь налоги… Если ты проигрываешь, то у тебя остаётся семь-восемь тысяч.

Вот почему в UFC успеха часто добиваются иностранцы. Сюда приезжают бразильцы, которые живут в фавелах, для них даже 10 тысяч — это состояние. У меня есть друзья в Дагестане и Бразилии, они живут как короли на деньги с боёв. В США ты не сможешь заплатить и пару месяцев аренды», — сказал Стрикленд в интервью YouTube-каналу Shawn Ryan Show.

Материалы по теме
Шон Стрикленд рассказал, как чуть не выстрелил себе в голову, играя в русскую рулетку
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android