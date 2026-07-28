Стрикленд: в Дагестане и Бразилии люди живут как короли на деньги с боёв в UFC

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд раскритиковал гонорары в престижнейшей организации мира.

«Бои – полный отстой, если говорить о деньгах. Большинство бойцов нищие. Допустим, ты побеждаешь и получаешь $ 20 тыс. за бой. После этого ты отдаёшь долю менеджеру, выплачиваешь налоги… Если ты проигрываешь, то у тебя остаётся семь-восемь тысяч.

Вот почему в UFC успеха часто добиваются иностранцы. Сюда приезжают бразильцы, которые живут в фавелах, для них даже 10 тысяч — это состояние. У меня есть друзья в Дагестане и Бразилии, они живут как короли на деньги с боёв. В США ты не сможешь заплатить и пару месяцев аренды», — сказал Стрикленд в интервью YouTube-каналу Shawn Ryan Show.