Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон объяснил, почему решил завершить карьеру в ММА.

«Знаете, я никогда не позволял славе влиять на меня. После каждого большого и потрясающего боя… Никогда не забуду, как после победы на UFC 152, когда я стал чемпионом, сидел на диване и давал интервью, кажется, на AXS TV HD Fight Net с Кенни Флорианом и Басом Руттеном. Они спросили: «Что ты делаешь со всеми этими деньгами?» Я ответил, что положил их в банк, а теперь мне нужно косить газон, поэтому поговорим позже.

Я всегда вёл обычную гражданскую жизнь. Теперь, когда я вышел на пенсию, мне легко перестать думать о боях, поскольку, знаете, если посмотреть на стандарты в смешанных боевых искусствах, то можно увидеть много парней, которые говорят: «Я ухожу, поскольку моё тело меня подводит. Я ухожу, поскольку не побеждаю. Я устал». А у меня была другая мысль, я почувствовал, что сделал всё», — приводит слова Джонсона портал MMAJunkie.