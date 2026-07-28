Усик оценил шансы Гассиева в возможном бою с Дюбуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик оценил шансы чемпиона мира по версии WBA в категории до 120 кг россиянина Мурата Гассиева в возможном бою с действующим обладателем титула WBO в супертяжёлом весе британцем Даниэлем Дюбуа.

«Гассиев сильный, знаете… У него мощный удар, но он… маловат. Но при этом крепкий, да. Мог бы ли он стать проблемой для Дюбуа? Я думаю, там 50 на 50. Кто первый попадёт в лицо. Даниэль бьёт очень сильно, знаете. У меня было с ним два боя», – сказал Усик в интервью на YouTube-канале DAZN Boxing.

В профессиональном рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года.