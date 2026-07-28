Наоя Иноуэ заявил о готовности стать чемпионом мира в пятой весовой категории

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ заявил о готовности подняться в полулёгкий вес (до 57,2 кг).

«Я не одержим боем с Джесси Родригесом. Если он захочет задержаться в легчайшем весе, тогда мне потребуется другой вызов, не так ли? Если бой не состоится в феврале, я пойду своим путём и задумаюсь о переходе в полулёгкий вес. Потому что считаю это самым большим вызовом», — приводит слова Иноуэ Yahoo Japan.

Наое Иноуэ 33 года. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году, в 2014-м стал чемпионом в первом наилегчайшем (до 49 кг) и втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), в 2022-м – абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг), в 2023-м — абсолютным чемпионом во втором легчайшем весе.