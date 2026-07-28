«Хорошо, что этого не случилось». Жорж Сен-Пьер — о несостоявшемся поединке с Хабибом

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер объяснил, как относится к тому, что его возможное противостояние с экс-обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым так и не состоялось.

«Возможно, оглядываясь назад, хорошо, что этого не случилось. Почему? Тогда кто-то из нас потерял бы свою ауру», — приводит слова Сен-Пьера портал ActuMMa.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.