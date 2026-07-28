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Инсайдер сообщил, когда и против кого проведёт следующий бой Арман Царукян

Инсайдер сообщил, когда и против кого проведёт следующий бой Арман Царукян
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Второй номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян проведёт реванш с бывшим чемпионом UFC в категории до 70 кг, а ныне обладателем пояса BMF бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 331, который состоится 19 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщает авторитетный спортивный обозреватель журнала The Ring Манук Акопян на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, первый бой между Арманом и Чарльзом состоялся на турнире UFC 300, который прошёл в апреле 2024 года. Их противостояние продлилось все три раунда и завершилось победой Царукяна раздельным решением судей.

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