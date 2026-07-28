Сергей Сергеев и Сергей Лубкович проведут бои на IBA.PRO 20 в Набережных Челнах

Международная боксёрская ассоциация (IBA) анонсировала бои турнира IBA.PRO 20, который состоится 14 августа в Набережных Челнах.
Чемпион России — 2023, обладатель Кубка России — 2026, победитель Игр БРИКС — 2024 россиянин Сергей Сергеев (2-0, 2 KO) проведёт шестираундовый поединок с серебряным призёром чемпионата Азии-2022 Некрузом Салимовым (1-0, 1 KO) из Таджикистана.
Россиянин Сергей Лубкович (20-0-2, КО 12) проведёт 10-раундовый поединок с Хавасбеком Асадулаевым (8-0, 5 КО) из Узбекистана.
Ранее стало известно, что чемпион мира среди любителей Джамбулат Бижамов выступит на турнире IBA.PRO 20.
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