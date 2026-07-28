15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Сергеев и Сергей Лубкович проведут бои на IBA.PRO 20 в Набережных Челнах

Сергей Сергеев и Сергей Лубкович проведут бои на IBA.PRO 20 в Набережных Челнах
Комментарии

Международная боксёрская ассоциация (IBA) анонсировала бои турнира IBA.PRO 20, который состоится 14 августа в Набережных Челнах.

Чемпион России — 2023, обладатель Кубка России — 2026, победитель Игр БРИКС — 2024 россиянин Сергей Сергеев (2-0, 2 KO) проведёт шестираундовый поединок с серебряным призёром чемпионата Азии-2022 Некрузом Салимовым (1-0, 1 KO) из Таджикистана.

Россиянин Сергей Лубкович (20-0-2, КО 12) проведёт 10-раундовый поединок с Хавасбеком Асадулаевым (8-0, 5 КО) из Узбекистана.

Ранее стало известно, что чемпион мира среди любителей Джамбулат Бижамов выступит на турнире IBA.PRO 20.

Материалы по теме
Чемпион мира среди любителей Джамбулат Бижамов выступит на турнире IBA.PRO 20

Самый громкий бой в истории бокса

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android