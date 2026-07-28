«Покажет миру, что является лучшим». Кроуфорд высоко оценил непобеждённого чемпиона из США

Бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд лестно высказался в адрес непобеждённого чемпиона мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американца Шакура Стивенсона.

«Я думаю, Шакур [точно будет побеждать], вне всяких сомнений. Если ему дадут шанс, он покажет миру, что является лучшим. Его психологическая устойчивость, защита [выделяют его среди остальных], он серьёзно относится к своему делу. Шакур из тех бойцов, которых нужно вытаскивать из спортзала. [Его можно победить?] Совершенно нет. Всех можно победить, но я не вижу, чтобы кто-то смог его одолеть», — приводит слова Кроуфорда портал Boxing News.

Шакуру 28 лет. В своём профессиональном рекорде американский боксёр имеет 25 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и не имеет ни одного поражения. В профи Стивенсон дебютировал 22 апреля 2017 года. Является серебряным призёром Олимпийских игр, которые прошли в 2016 году.