15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хорхе Масвидаль оценил шансы Гарри в бою с Махачевым

Хорхе Масвидаль оценил шансы Гарри в бою с Махачевым
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль высказался о предстоящем чемпионском поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Справится ли Гарри? Нет, я считаю, что его усыпят удушающим. Вот на что я надеюсь. Надеюсь, Махачев поймает эту задницу, заберёт его шею и усыпит его.

Но Исламу потребуется много попыток. У Гарри неплохая защита, а его работа ног удерживает интригу. Но он ещё не боролся с таким парнем, как Махачев, который меняет позиции, расставляет ловушки и давит весом», — сказал Масвидаль в эфире программы The Deep Waters.

Материалы по теме
Шон О’Мэлли дал прогноз на бой Махачев — Гарри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android