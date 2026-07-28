Хорхе Масвидаль оценил шансы Гарри в бою с Махачевым

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль высказался о предстоящем чемпионском поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Справится ли Гарри? Нет, я считаю, что его усыпят удушающим. Вот на что я надеюсь. Надеюсь, Махачев поймает эту задницу, заберёт его шею и усыпит его.

Но Исламу потребуется много попыток. У Гарри неплохая защита, а его работа ног удерживает интригу. Но он ещё не боролся с таким парнем, как Махачев, который меняет позиции, расставляет ловушки и давит весом», — сказал Масвидаль в эфире программы The Deep Waters.