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Аспиналл раскрыл, как легенда ММА помог ему справиться со страхом перед боями

Аспиналл раскрыл, как легенда ММА помог ему справиться со страхом перед боями
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33-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл заявил, что разговор с членом Зала славы UFC, а также экс-чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе канадцем Жоржем Сен-Пьером помог ему изменить восприятие страха перед боями.

«Бойцы говорят: «Я не боюсь». Но это чушь. Я же предпочитаю говорить себе: «Сейчас я действительно боюсь». И чувствую, что, как только это принимаю, мне становится легче. Жорж Сен-Пьер лично говорил со мной об этом около 10 минут: как он справляется со страхом, как его принимает и как использует в своих интересах. Этот разговор изменил мою точку зрения», — приводит слова Аспиналла портал ActuMMa.

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