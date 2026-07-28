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Джон Джонс: на пике я любил жёстко работать и жёстко отдыхать. У меня получалось совмещать

Джон Джонс: на пике я любил жёстко работать и жёстко отдыхать. У меня получалось совмещать
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38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс рассказал, что на пике своей карьере в ММА не только участвовал в вечеринках, но и усердно готовился к боям.

«Не хочу, чтобы люди думали, будто я тусил всю свою карьеру. Я реально много тусил, намного больше, чем должен профессиональный спортсмен. Но при этом, когда я приходил работать в зал, был максимально серьёзным, очень-очень серьёзным учеником, понимаешь? Часами смотрел записи боёв. И я реально жёстко себя гонял. Хотя бывали дни, когда я был с похмелья, но всё равно пахал на максимум, понимаешь? В прайме любил жёстко работать и жёстко отдыхать», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале ALG Global.

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