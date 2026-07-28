«Я упал на самое дно. Всё было ужасно». Джон Джонс вспомнил, как чуть не покончил с собой

38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс вспомнил, как чуть не свёл счёты с жизнью.

«Брат, у меня был такой период в жизни, когда вообще всё было ужасно. Меня отстранили от выступлений в UFC. Умерла мама. Меня обвинили в использовании стероидов, а потом ещё и две мои собаки умерли. Всё это произошло примерно за четверть года. Брат, я просто… Просто упал на самое дно, понимаешь? У меня было чувство. Что я больше не хочу жить. Моя мама была тем человеком, которому я всегда всё рассказывал, с кем говорил вообще обо всём.

Она всегда говорила мне: «Всё будет нормально. Ты через это пройдёшь». И когда она умерла, я реально на какой-то момент почувствовал, будто я на этой планете вообще один. Без той поддержки, которая мне была нужна. Мой отец всегда был отличным отцом, мои братья всегда меня поддерживали, но именно мама реально уделяла время, чтобы выслушать меня именно по-человечески, на эмоциях.

И без неё я просто… Я просто устал от жизни. Был день, когда я плакал и был в очень тяжёлом состоянии. Рядом со мной лежал пистолет. А я сидел и плакал. Но где-то глубоко внутри я знал, что хочу быть здесь, понимаешь? Голос, который говорил: «Ты лучше этого». Была эта боль, это горе, которое я чувствовал, оно просто накрывало меня в тот момент.

Я просто сидел и плакал какое-то время. И тут мне позвонил друг. Видеозвонок от друга, с которым мы давно не общались. И он сразу спросил, что случилось, и начал плакать вместе со мной по телефону. Мы оба плакали, и я-я уже даже не помню точно, как тот разговор прошёл, но через пару часов просто проснулся и я уже был в порядке.

Но в тот момент я никогда в жизни не чувствовал себя настолько плохо, но я реально думал, что бог послал мне этого друга. И всё, что мне было нужно — это чтобы рядом был кто-то, с кем можно было просто поплакать и на кого можно опереться. И я благодарен, что прошёл через это, потому что где-то внутри я знал, что не хочу этого делать. В христианской вере мы считаем, что это очень плохая вещь. Мы не можем сами себя убивать, потому что попадём в ад.

Так что я рад, что этого не случилось. Сострадание заставило меня понять, что ты вообще никогда не знаешь, через что проходят люди, понимаешь? И именно поэтому я стараюсь уделять людям время, смотреть им в глаза и спрашивать: «Как ты? Как ты себя чувствуешь? Ты в порядке?» Понимаешь, я стараюсь… Пытаюсь слушать людей и понимать их. Я стараюсь не быть причиной чьей-то боли на таком уровне, потому что ты просто никогда не знаешь, через что человек проходит. Так что я благодарен за этот опыт, потому что он сделал меня ближе к другим людям. Ничто на этой планете не стоит ада», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале ALG Global.