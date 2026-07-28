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Экс-чемпион UFC: Гуськов просто убегал от Анкалаева

Экс-чемпион UFC: Гуськов просто убегал от Анкалаева
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Бывший чемпион UFC американец Крис Уайдман прокомментировал поражение узбекистанца Богдана Гуськова в бою с россиянином Магомедом Анкалаевым на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Анкалаева критиковали за скучность. Но в этом бою это была не его вина. Гуськов убегал. В первом и втором раунде Анкалаев сдерживал себя, чтобы вкатиться, но затем начал злиться. Он начал давить на Гуськова. Потому что Гуськов просто убегал от него. Тяжело устроить бой, когда соперник убегает», — сказал Уайдман в эфире программы The Deep Waters.

Ранее Карлос Ульберг прокомментировал победу Анкалаева над Гуськовым.

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