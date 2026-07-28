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«В этом его шанс». Крис Уайдман объяснил, как Гарри может навязать бой Махачеву

«В этом его шанс». Крис Уайдман объяснил, как Гарри может навязать бой Махачеву
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Бывший чемпион UFC американец Крис Уайдман высказался о предстоящем чемпионском поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Я считаю, что лучший шанс Гарри заключается в том, чтобы убегать и сбивать Ислама с толку, а тот начал ошибаться в ударах и тейкдаунах, ошибаться в стойке, потому что он будет слишком сильно тянуться. Ислам привык доминировать. Он хочет выйти и с ходу повалить его, провести приём или избить. И если поединок получится скучным, Ислам допустит кое-какие ошибки», — сказал Уайдман в эфире программы The Deep Waters.

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