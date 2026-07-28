Порье: Гарри не сможет победить Махачева решением

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье высказался о предстоящем чемпионском поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Это единственный вариант для Иана победить в этом бою – попасть ударом и потрясти. Я не думаю, что он победит решением. И я не думаю, что он сможет поймать на приём. Как по мне, он должен нокаутировать его», — сказал Порье в эфире программы The Deep Waters.

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