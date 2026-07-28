«Назвал меня трусом». Легенда ММА рассказал, почему звезда Ф-1 Хэмилтон отписался от него

38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс рассказал, почему семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон отписался от него в социальных сетях и заблокировал.

«Несколько лет назад я охотился с коммандос. Мы охотились на диких кабанов с вертолёта, используя винтовки AR-15. Я очень гордился собой, потому что застрелил одного из кабанов с вертолёта. Подстреленного мной кабана отдали нуждающейся семье в этом районе. Но Льюис Хэмилтон написал мне длинное сообщение, когда увидел, что я застрелил кабана с вертолёта. Он назвал меня трусом, сказал, что ожидал от меня лучшего и традиционный способ убийства животного — это копьё или лук со стрелами. И лишь трус будет стрелять в животное с вертолёта. Он написал что-то вроде: «По крайней мере, дайте животному шанс дать отпор». Затем Льюис отписался от меня и заблокировал. Это была ужасная ситуация, потому что я был его поклонником, большим поклонником. Но Льюис был так разочарован во мне за то, что я застрелил кабана с вертолёта. Так что, Льюис… Если ты это слышишь, я прошу прощения», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале ALG Global.