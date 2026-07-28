«Боец будущего». Джон Джонс назвал Топурию фаворитом в возможном бою с Махачевым

38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс ответил, кого видит фаворитом в возможном поединке между испано-грузином Илией Топурией и россиянином Исламом Махачевым.

«Если бы мне пришлось делать ставку, то я бы выбрал Топурию,, поскольку ударная техника Илии превосходит стойку Ислама. К тому же у него есть нокаутирующая сила. Но мне кажется, что борьба у Махачева лучше. Я также думаю, что у Топурии больше навыков для проведения болевых приёмов. Оба бойца могут победить в любой момент. Если бы я лично делал ставку на этот поединок, я бы поставил деньги на Илию.

Хотя мне кажется, что если кто-то и сможет победить Илию, то это Ислам. Тем не менее это сложная задача. Илия сейчас — это идеальный боец. Его борьба выглядит великолепно, дисциплина, то, как он себя ведёт… Всегда в форме, всегда силён. Я слышал, что он потратил миллионы на восстановление, здоровье и добавки. Его уровень бокса, нокаутирующая сила… Он выглядит как боец ​​будущего. Лично я не занимаю чью-либо сторону. Кто победит, тот победит. Но если бы мне пришлось делать ставку, то выбрал бы Илию», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале ALG Global.