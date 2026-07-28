Шон Стрикленд раскрыл, сколько UFC доплачивает за бои на коротком уведомлении

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд рассказал о выступлениях на коротком уведомлении.

«В UFC обожают бойцов, которые соглашаются драться на коротком уведомлении. Они могут позвонить тебе дней за пять до чужого боя и спросить: «Ты готов?» Руководство UFC любит такое. И за такой бой тебе добавят 30, 40, 50 тысяч долларов к гонорару. Бой на коротком уведомлении даёт самую большую прибавку», – сказал Стрикленд в интервью YouTube-каналу Shawn Ryan Show.

Ранее Стрикленд раскритиковал гонорары в UFC.

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