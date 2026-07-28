Дэвид Бенавидес собрал идеального боксёра, упомянув Головкина и Тайсона

Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула WBC в полутяжёлом весе, американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес собрал образ идеального боксёра, взяв по одному лучшему элементу от разных бойцов.
– Джеб?
— Выбираю между Оскаром де ла Хойей и Геннадием Головкиным.
– Сила?
– Майк Тайсон.
– Подбородок?
– Геннадий Головкин.
– Футворк?
– Мэнни Пакьяо.
– Боксёрский IQ?
– Флойд Мейвезер-младший.
– Сердце?
– Александр Усик, — сказал Бенавидес в интервью порталу DAZN.
Дэвид дебютировал в качестве профессионального боксёра в 2013 году. В своём рекорде Бенавидес имеет 32 победы, из которых 26 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.